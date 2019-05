Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ROMA RADIO ATTACCO PALLOTTA / Intervenuto sul palco in occasione dello Sport Decision Makers Summit, a Miami,è tornato a parlare dellae delle radio che caratterizzano l'ambiente capitolino: "Produciamo sette ore di contenuti video originali - riporta 'IlMessaggero.it' - Abbiamo anche un nostro canale televisivo che ha 6 milioni di abbonati. Abbiamo anche acquistato una licenza radio perché ci sono nove stazioni a Roma che parlano solo ed esclusivamente di calcio e starebbero a raccontare cazzate tutto il giorno. Mi sono stancato e per questo ho comprato una stazione. Tre di queste nove sono in bancarotta e ora ne restano sei!"