Napoli, Allan mette tutti d'accordo

CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN - C'è grande fermento in casa Paris Saint-Germain. In estate si annuncia l'ennesima rivoluzione per tentare di primeggiare anche in Europa e non più soltanto in Francia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ma tra il tecnicoed il direttore sportivonon c'è accordo sugli acquisti necessari a rinforzare la rosa attuale. L'unico nome sul quale c'è sintonia, secondo 'Le Parisien', è quello di, centrocampista brasiliano delper il quale già a gennaio ci fu un assalto da oltre 40 milioni di euro rispedito al mittente da De Laurentiis.