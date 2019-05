INTER KEITA / Dopo una prima parte di stagione comunque positiva che ha aveva fatto ben sperare in vista della seconda parte di campionato, Keita Baldé si è perso per strada.

Il riscatto fissato a 34 milioni di euro con ilora è sempre più lontano:nelle ultime partite lo ha gettato nella mischia nei minuti finali, per cercare di cambiare le sorti dei match ma il senegalese non è riuscito mai ad imporsi e a mettersi in luce. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Nei giorni scorsi 'La Gazzetta dello Sport' ha rivelato che uno scherzo de 'Le Iene' finito male, mai andato in onda perché lo stesso giocatore non ha mai firmato la liberatoria, ha avuto importanti ripercussioni sulla condizione fisica di Keita che è stato indisponibile per parecchi mesi. L'attaccante dell'Inter ha rotto il silenzio, scagliandosi sui social contro il suo ex agente Roberto Calenda (Keita è passato nelle mani di Pastorello) e proprio contro la 'Rosea', rea di aver pubblicato una notizia, secondo l'ex Lazio e Monaco, falsa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui