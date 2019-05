Napoli, il ritorno di Cavani non è più fantacalcio

CALCIOMERCATO NAPOLI CAVANI - Da anni a Napoli si sogna il ritorno di Edinson Cavani. La scorsa estate ci fu un sondaggio da parte del presidente De Laurentiis, ma i costi dell'operazione resero l'affare impossibile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A giugno, secondo 'Il Mattino', le cose potrebbero cambiare: da un lato ilè disposto a cederlo a cifre contenute; dall'altro ilpotrebbe aiutare i partenopei a pagare meno per il rientro in Italia del 'Matador'. Resta il fatto che l'attaccante uruguaiano dovrebbe ridursi l'ingaggio o spammarlo su più anni per tornare a indossare la maglia azzurra.