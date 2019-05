p>CALCIOMERCATO NAPOLI LAZZARI / Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', continua il pressing delsu Manuel, esterno laterale in forza alla: il classe 1993 si è messo in mostra durante questa stagione collezionando ben 9 assist in campionato. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Giuntoli lo ritiene perfetto per il sistema di gioco del Napoli, tanto che la trattativa per il giocatore sarebbe già partita: come raccontato da 'Calciomercato.it', la Spal chiede una cifre superiore ai 15 milioni di euro, il direttore sportivo partenopeo è al lavoro per cercare di abbassare le pretese del club ferrarese.

