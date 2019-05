LIVERPOOL BARCELLONA PRENTICE / Straordinaria, miracolosa! I tabloid inglesi sono impazziti dopo l'impresa del Liverpool contro il Barcellona. Una vittoria che entrerà nella storia del calcio con la magia di Anfield a fare da cornice alle gesta eroiche degli uomini di Klopp. Già Jurgen Klopp: è lui il protagonista di un successo tanto inatteso, quanto meraviglioso: la forza del gruppo, del gregario Origi, che ha la meglio sul fuoriclasse Messi, la squadra che batte il singolo. Della magnifica serata di Liverpool ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it David Prentice, giornalista del 'Liverpool Echo': "E' Klopp il vero protagonista della vittoria - ha esordito ai nostri microfoni - Al 100%. Ha ristabilito il rapporto con i tifosi, ha dato fiducia ai calciatori. Per usare una sua frase 'ha trasformato i dubbiosi in credenti'".

E di credenti prima del match ce n'erano davvero pochi: del resto il 3-0 dell'andata dava poco spazio alle speranze. "Prima della partita nulla faceva presagire quello che sarebbe successo. Si credeva che il Livevrpool avesse bisogno di una vittoria per l'orgoglio. Ma il messaggio di Klopp stava nascendo, poi Salah è arrivato con la scritta 'Never Give Up' (non mollare mai, ndr) sulla maglietta. L'atmosfera sugli spalti prima del match era incredibile, poi dopo che Origi ha segnato forse si poteva iniziare a crederci...

forse".

Già Origi, il protagonista meno atteso, l'eroe a sorpresa di una serata magica: "E' il bello del calcio ed è qualcosa che con il Liverpool succede spesso. David Fairclough è stato l'eroe di Saint Etienne nel 1977, Howard Gayle quello della semifinale nel 1981 contro il Bayern Monaco. Florent Sinama-Pongolle e Neil Mellor contro l'Olympiacos nel 2005. Ora Origi!"

La storia di una rimonta pazzesca che si ripete come sanno bene i tifosi del Milan: il 4-0 di ieri ha fatto tornare tutti indietro con la memoria a Istanbul e alla finale di Champions persa dai rossoneri contro il Liverpool dopo aver chiuso il primo tempo sul 3-0: "Ero a Istanbul - spiega Prentice a Calciomercato.it - ma questa è stata ancora più incredibile, più inaspettata e con una prestazione migliore in ogni aspetto. Il Milan nel 2005 è stato molto bravo ed ha avuto un black-out di 15 minuti: poi i 'Reds' si sono difesi e hanno vinto ai rigori. Ieri il Liverpool ha demolito il Barcellona sotto tutti i punti di vista".

Liverpool, Prentice a CM.IT su Salah: "Juventus? Non andrà da nessuna parte"

Una prestazione sontuosa senza l'uomo di maggior talento, quel Mohamed Salah che qualcuno vede lontano dai Reds a fine stagione (si è parlato anche della Juventus): "No, sono soltanto voci. Non andrà da nessuna parte". Quello sarebbe un incubo, invece è il momento di lasciarsi cullare dai sogni grazie all'atmosfera di Anfield: "Lì si nasconde il vero segreto del Liverpool".

