CALCIOMERCATO CHELSEA HIGUAIN HAZARD / E' di pochi minuti fa il comunicato ufficiale della Fifa che ha respinto il ricorso del Chelsea, confermando così il blocco mercato per la stagione 2019/2020. Ora al club londinese rimane soltanto la possibilità di presentare ricorso al Tas di Losanna, ultimo tentativo per capovolgere la decisione. Uno scenario che è destinato a stravolgere l'intero mercato europeo ma soprattutto potrebbe avere importanti ripercussioni per il mercato della Serie A. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

CALCIOMERCATO CHELSEA, STALLO HIGUAIN: IL PUNTO DELLA TRATTATIVA

La notizia ovviamente riguarda in prima persona la Juventus: quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain? Dopo la parentesi di sei mesi al Milan, il 'Pipita' ha voluto a tutti i costi raggiungere Sarri a Londra dopo la parentesi condivisa a Napoli: l'attaccante argentino è arrivato in Premier League con un prestito biennale che prevede però il possibile riscatto del club inglese. I 'Blues' possono riscattarlo entro giugno versando 36 milioni di euro alla Juventus oppure rinnovarne il prestito per un'altra stagione al costo di 18 milioni.

CALCIOMERCATO CHELSEA, DA HAZARD A BAKAYOKO: COME CAMBIANO GLI SCENARI

Al momento però restano forti dubbi dopo la decisione della Fifa: se il giocatore in prestito venisse considerato a termini di regolamento un nuovo acquisto ecco che il riscatto di Higuain salterebbe, altrimenti non potendo oltretutto investire in altri giocatori, diventerebbe quasi scontato.

Va ricordato che il Chelsea e Maurizio Sarri hanno raggiunto l'aritmetica qualificazione in Champions League: un traguardo importantissimo per i 'Blues' che ora però sono costretti a fare i conti con il blocco imposto dalla Fifa e che quindi non potranno tesserare giocatori, fatta eccezione per gli Under 16 inglesi, nelle prossime due finestre di mercato. E' inevitabile dunque che la dirigenza cercherà in qualche modo di trattenere i propri giocatori per poter essere in grado di essere competitiva ad alti livelli anche nella prossima stagione ma soprattutto in Europa. Così il futuro di Eden Hazard torna in bilico: la stella belga sembrava essere un passo dal Real Madrid, ma ora le cose potrebbe cambiare. Potrebbe rimanere a Londra anche Bakayoko: il centrocampista francese, che si è rilanciato in Serie A con il Milan, non verrà riscattato dal club rossonero a seguito di alcuni comportamenti che non sono piaciuti né a Gattuso né a Leonardo e Maldini. Anche il futuro di Sarri è tutto da stabilire: il tecnico deciderà di rimanere al Chelsea senza possibilità di rafforzare la propria squadra? Così in corsa potrebbe tornare la Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui