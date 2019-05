Chelsea, niente calciomercato: Fifa respinge il ricorso

CHELSEA NIENTE CALCIOMERCATO FIFA RICORSO / Tutto confermato: il Chelsea non potrà fare calciomercato nelle prossime due sessioni. Un bel guaio per la squadra di Maurizio Sarri, che non potrà intervenire per migliorare la squadra.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. La Fifa che ha confermato la sentenza ha dato però il via libera al tesseramento di Under 16 provenienti dal Regno Unito. Ricordiamo che il Chelsea è accusato di aver commesso irregolarità nel tesseramento di calciatori minorenni stranieri. La decisione è stata presa dalla Commissione d'Appello della FIFA. Una decisione che potrebbe cambiare il futuro di Higuain e di Sarri.

