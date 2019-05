CALCIOMERCATO INTER ROBBEN BENFICA / Robben continuerà a giocare e quasi certamente lo vedremo ancora in ChampionsLeague.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'olandese, che a fine stagione, lascerà ilpotrebbe trasferirsi in Portogallo. Sul calciatore - come si legge su 'Marca' - ci sarebbe il. Robben è stato accostato nei mesi scorsi anche all