LIVERPOOL BARCELLONA MESSI / Nel calcio tutto è possibile: la vita di un giocatore può cambiare in 7 giorni, anche se ti chiami Lionel Messi.

Dopo aver incantato tutto il mondo con la magnifica punizione realizzata nell'andata delle semifinali dicontro il, la stella delè finito sotto accusa dopo l'incredibile rimonta dei 'Reds' maturata ieri ad Anfield che ha portato all'eliminazione della squadra blaugrana. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ebbene sì, secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo, il cinque volte pallone d'oro ha vissuto un momento di tensione all'aeroporto di Liverpool poco prima del suo ritorno a Barcellona. Un piccolo gruppo di tifosi avrebbe attaccato il giocatore argentino incolpandolo per la brutta prestazione della squadra e per l'eliminazione in semifinale. Messi, visibilmente colpito dalla partita, li avrebbe affrontati ed è stato necessario l'intervento di un uomo vicino alla Pulce per evitare guai maggiori. Da sottolineare che un altro gruppo di tifosi si è schierato dalla parte di Messi e lo ha applaudito.

