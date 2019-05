p>CALCIOMERCATO NEYMAR REAL MADRID / Secondo quanto riportato da 'Sport Bild' e 'AS', c'è un'incredibile operazione di mercato all'orizzonte in ballo tra: Jamesavrebbe confidato ai suoi amici di essere vicino al club parigino che avrebbe scelto il fantasista colombiano come contropartita tecnica da inserire nell'affare che potrebbe portare clamorosamenteal Santiago Bernabeu. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Facciamo ordine: il Bayern Monaco non riscatterà James Rodriguez che così fara ritorno al Real Madrid. Zidane ha già fatto sapere alla dirigenza che non conterà sull'ex Porto e Monaco in vista della prossima stagione. Così il giocatore potrebbe essere la chiave per sbloccare difatti l'operazione Neymar: la dirigenza del Psg sarebbe disposta a privarsi della stella brasiliana qualora venga inserito nell'affare James. A tutto ciò va aggiunto che il club francese valuta l'ex Barcellona ben 350 milioni di euro: cifra che Florentino Perez sarebbe disposto a pagare pur di accontentare i tifosi del Real.

