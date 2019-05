p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO REAL MADRID / Fino alla gestione, tutto lasciava pensare che allasi potesse ricomporre la coppiache ha regalato infiniti trofei negli ultimi anni alcon il ritorno di Zinedinesulla panchina madrilena però le cose sembrano essere cambiate. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Marca', il terzino brasiliano verrà confermato dal tecnico francese in vista della prossima stagione: Zidane non ha mai nascosto la sua ammirazione per Marcelo, così come il club che lo considera come uno dei beni più preziosi. Dopo una prima parte di stagione passata all'ombra di Reguillon, Marcelo si è ripreso la fascia sinistra collezionando comunque prestazioni importanti nonostante i cattivi risultati rimediati dalla squadra. Prestazioni che hanno allontanato le sirene della Juventus.

