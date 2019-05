p>CALCIOMERCATO INTER SARABIA / Nella giornata di ieri è stato accostato al mercato dellanche il profilo di Pablo, esterno spagnolo in forza al: 21 gol in stagione, prestazioni importanti che hanno suscitato l’interesse dei più importanti top club europei anche in virtù della clausola rescissoria di 18 milioni di euro che pare essere piuttosto abbordabile. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, è intervenuto ai microfoni di 'Onda Cero' per cercare di fare chiarezza in merito al futuro del proprio giocatore: "La trattativa per il rinnovo non è solo questione economica, vogliamo capire se il ragazzo vuole restare. Perché se ci dice che vuole andarsene, sarebbe un altro discorso. Io resto comunque ottimista".

