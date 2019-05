p>CALCIOMERCATO INTER PEPE' / Una delle priorità del prossimo mercato dell'sembra riguardare il pacchetto offensivo:sono al lavoro per mettere in atto un restyling delle corsie esterne d'attacco in grado di aumentare la finalizzazione e la qualità in un reparto che ha mostrato diverse lacune in questa stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Mentre il riscatto di Politano è sempre più vicino, così come un'eventuale partenza di Perisic verso la Premier League, sono diversi i profili seguiti dalla dirigenza nerazzurra. Su tutti Nicolas Pepé, esterno ivoriano che sta trascinando il Lille in Champions League. Autore di una stagione pazzesca, il classe 1995 è finito nel mirino dei più importanti top club europei: il presidente del club francese più volte si è detto rassegnato dall'idea di dover perdere il proprio gioiello. Marotta sogna il grande colpo e dalla Germania arrivano buone notizie. Secondo quanto riportato dalla 'Bild', il Bayern Monaco si è tirato fuori dalla corsa per Pépé del Lille.

