LIVERPOOL BARCELLONA AMBROSINI / Ieri abbiamo assistito ad una delle pagine più indimenticabili della storia del calcio: il Liverpool di Jurgen Klopp, privo di Salah e Firmino, è riuscito nel ritorno della semifinale di Champions League a battere con il risultato di 4-0 il Barcellona, rimontando il 3-0 conquistato da Messi e compagni all'andata giocata al Camp Nou.

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e volto di 'Sky Sport', è intervenuto sulle frequenze di 'Radio Deejay' per commentare la partita che si è giocata ieri ad Anfield: ''Abbiamo visto qualcosa di incredibile, abbiamo avuto la fortuna di vedere uno spettacolo straordinario. Poi, l'atmosfera che si crea allo stadio è stupenda, con i tifosi che cantano tutti insieme... Alla fine della partita, uno steward diceva che questo poteva succedere solo ad Anfield. C'è una percentuale enorme di meriti da parte di Klopp e dell'incoscienza che ha saputo trasmettere al Liverpool, ma anche demeriti del Barcellona. Gli succede di non entrare in partita mai, di subire passivamente la partita, come accaduto anche l'anno scorso con la Roma. Ma, poi, come si fa a prendere il quarto gol in quel modo? Le squadre inglesi giocano le partite dal primo all'ultimo minuto, per affrontarle bisogna essere attenti per tutta la durata del match".

