CALCIOMERCATO TORINO PEREYRA / In attesa di capire quale sarà l'esito della stagione e se questo coinciderà con il ritorno in Europa, la dirigenza del Torino è al lavoro già per programmare il prossimo mercato estivo che si preannuncia molto importante. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', in casa granata si pensa al clamoroso ritorno in Serie A di Roberto Pereyra: l'ex centrocampista della Juventus, ora in forza al Watford, è stato lungamente corteggiato in passato dal Torino e rimane uno dei pallini più cari di Mazzarri e Cairo.

Molto inevitabilmente passerà dal ritorno in Europa, che consentirebbe di aumentare il budget a disposizione per gli acquisti.

Il tecnico lo ha allenato in Premier League, i rapporti tra i due sono ottimi: contatti già ci sono stati in passato per il ritorno in Italia, ma poi tutto è naufragato. Ora il Torino è pronto a tornare alla carica, ma solo a fine stagione quando si saprà se Belotti e compagni saranno riusciti ad ottenere il pass per l'Europa. Dall'altra parte servirà sapere anche l'esito della stagione del Watford: il club inglese è decimo in classifica, tagliato fuori da ogni discorso ma disputerà il 18 maggio la finale di FA Cup contro il Manchester City. In caso di vittoria, otterrà la qualificazione alla prossima Europa League.

