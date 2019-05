CALCIOMERCATO LAZIO NANDEZ BOCA FRIBURGO - Si prospetta un finale di stagione decisamente incandescente per la Lazio, tra gli ultimi impegni di campionato (con un posto in Europa da raggiungere) e la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, però, si guarda anche al futuro e ai rinforzi in vista della prossima sessione di calciomercato. I maggiori movimenti in casa biancoceleste potrebbero riguarda il centrocampo: la certezza si chiama Lucas Leiva, che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2022, mentre è da capire il futuro di Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In quest'ottica s'innesta l'interesse per un mediano che, nel gennaio scorso, è stato vicino all'approdo in Serie A. CLICCANDO QUI potrai essere aggiornato in tempo reale su tutte le ultime trattative.

Stiamo parlando di Nahitan: secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , la Lazio ha mostrato interesse per il 23enne Nazionale dell'Uruguay di Tabarez. Allo stato attuale, nessun passo concreto è stato mosso dal club del presidente Lotito, ma il calciatore delè da tenere in considerazione. Nei giorni scorsi, il club argentino ha rifiutato una proposta di 11 milioni di euro da parte delper il 50% del cartellino di Nandez: la richiesta del presidenteè di 20 milioni di euro per il 70%, cifra decisamente importante. Da scartare, invece, la pista che porta al, club che nella sessione di mercato invernale è stato vicinissimo al giocatore, mentre restano vivi gli interessamenti di Newcastle e Leeds . Nandez è stato al centro anche di alcuni colloqui nel marzo scorso tra il direttore sportivo del Boca,, e lacon gli argentini che restano interessati a Diego