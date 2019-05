CALCIOMERCATO SERIE A CHAMPIONS EUROPA LEAGUE / Champions ed Europa League rappresentano delle 'vetrine' importantissime in chiave mercato anche per le big del nostro campionato di Serie A. Questa tre giorni dedicata al ritorno delle semifinali non è senz'altro da meno considerate le poste in palio ma soprattutto i nomi che scenderanno - o che lo hanno già fatto ieri - in campo. Da Coutinho a Neres passando per Rakitic, Emerson, Neres e de Ligt, ecco il focus di Calciomercato.it.

Disfatta Barcellona a Liverpool: tre 'occasioni' blaugrana. E Origi...

Quello che è successo ieri ad 'Anfield Road' ha dell'incredibile. Dopo il 3-0 subito all'andata serviva pressoché un miracolo al Liverpool di Klopp per tornare in finale di Champions... E il miracolo è avvenuto. 4-0 a un Barcellona disastroso, incapace di contrastare ritmo, aggressività e sete di vittoria, anzi di rimonta dei 'Reds'. I blaugrana ci ricascano ancora, un'altra 'remuntada' dopo quella di poco più di un anno fa - ma ai quarti - subita all'Olimpico dalla Roma. Sui social tifosi Barça scatenati contro Valverde, molti se non tutti a invocare l'esonero. Ma nel mirino non possono che non esserci anche i calciatori, da ovviamente Leo Messi fino a quelli che possono rappresentare delle 'occasioni' per le grandi di Serie A. Su tutti Ivan Rakitic, fino a qualche settimana fa considerato obiettivo prioritario dell'Inter, poi le successive voci di permanenza in Catalogna con tanto di rinnovo del contratto hanno fatto sì che tramontasse o quasi la pista nerazzurra. Ma il croato è sul banco degli imputati e ciò potrebbe portare la società catalana a rivedere il suo futuro. Insomma a (ri)metterlo sulla lista cessioni. Per lui potrebbe farsi viva la Juventus, a caccia di rinforzi di spessore per la mediana, così come la stessa Inter.

Da Neres a Eriksen fino alle semifinali di Europa League: obiettivi e 'sogni' delle italiane

Tra i flop di Anfield c'è pure Philippe un ritorno in Italia del brasiliano non è impossibile, anche se solo la Juve potrebbe ad oggi permettersi il suo cartellino, valutato più di 100 milioni di euro . Magari nell'affare potrebbe rientrare quel Joao Cancelo non promosso da Massimiliano Allegri e che al Barcellona piace da tempo . Infine occhio a già sul taccuino di Inter e Milan e sempre se decidessero di metterlo sul mercato . Per tutti e tre, comunque, andrebbe superato l'ostacolo ingaggio. La magica notte di Liverpool ha comunque un protagonista assoluto che potrebbe far molto comodo alle big italiane: Divock. L'attaccante belga non ha fatto per nulla rimpiangere Firmino, mettendo a segno una doppietta decisiva. Il suo contratto coi 'Reds' scade nel 2020, in teoria basterebbe una buona offerta per strapparlo a Klopp, ma dopo la prestazione di ieri è probabile che la strada al suo eventuale acquisto si sia fatta decisamente più tortuosa.

Una preziosa 'vetrina' di mercato sarà pure la sfida di stasera Ajax-Tottenham. Si partirà dall'1-0 conquistato dai 'Lancieri' all'Hotspur Stadium di Londra. Da de Ligt a Neres, anche quest'ultimo nel mirino della Juventus ma anche possibile 'colpo' del Milan in caso di qualificazione alla Champions, passando per Ziyech, Tagliafico, van de Beek fino a Trippier - obiettivo di Napoli e non solo - e ad Eriksen che rimane un 'sogno' pressoché irraggiungibile per le big nostrane. Che guarderanno con attenzione anche le semifinali di ritorno di Europa League, Chelsea-Eintracht e Valencia-Arsenal, in programma domani sera. Da Emerson Palmieri a Rodrigo fino ad Haller, diversi i nomi da mercato italico che saranno presenti nelle due sfide che varranno l'accesso alla finale di Baku.

