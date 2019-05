JUVENTUS ALLEGRI CONTE / Giorni caldissimi sul fronte Massimiliano Allegri alla Juventus. L'incontro con il presidente Agnelli dovrebbe avvenire entro questa settimana, ma non sono da escludere sorprese con il possibile divorzio tra le parti. A tentare il tecnico livornese sarebbe l'assalto del Paris Saint-Germain: il club parigino lo avrebbe individuato come il profilo ideale per primeggiare anche in Champions e starebbe valutando l'opportunità di congedare Tuchel in panchina per fargli posto.

Stando a 'Sportmediaset.it' Allegri avrebbe ricevuto una ricchissima offerta dal PSG: contratto triennale fino al 2022 con ingaggio raddoppiato rispetto ai 7,5 milioni di euro che l'allenatore eccepisce attualmente a Torino. E il mister ex Milan starebbe prendendo in seria considerazione la proposta pervenuta da Parigi. Si potrebbe riaccendere così la pista sul ritorno di Antonio Conte alla Juventus con l'addio Allegri: il sodalizio campione d'Italia sarebbe la priorità dell'ex Ct della Nazionale rispetto all'Inter, ma non figurerebbe come prima scelta di Agnelli che sogna invece Guardiola se dovesse consumarsi il ribaltone in panchina. A spingere per Conte all'interno della dirigenza della Continassa sarebbe soprattutto il vice-presidente Nedved, mentre l'operazione che porta allo spagnolo del Manchester City resterebbe complicatissima da attuare.

