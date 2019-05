CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO CONTRATTO EL SHAARAWY SCADENZA 2020 - Stephan El Shaarawy è la nota più lieta della Roma edizione 2018/2019. Se possono ancora ambire al quarto posto, l'ultimo utile per la prossima Champions League, i giallorossi lo devono anche ai gol dell'italo-egiziano, capocannoniere della squadra in Serie A con ben 11 reti (l'ultima domenica scorsa al Genoa). Il pensiero è rivolto al campo, ma si discute anche del suo contratto, in scadenza nel 2020.

Nelle scorse settimane, vi abbiamo parlato di una situazione di stallo nella trattativa , in attesa di capire meglio i programmi futuri del club. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , si avvicina l'incontro tra le parti. La priorità di El Shaarawy è sempre quella di raggiungere un nuovo accordo con la Roma per restare nella Capitale, dove si trova benissimo. E, nel corso di questa settimana, è previsto un contatto per confrontarsi e trovare un punto d'incontro: si respira ottimismo, vista la volontà comune di continuare insieme l'esperienza iniziata nel gennaio del 2016.