Juventus, via Pjanic? Cambia il piano per l'erede

JUVENTUS PJANIC / Non è un'estate da incedibili in casa Juventus. Serviranno rinforzi in tutti i reparti e agli innesti dovranno corrispondere uscite anche di peso, per cui nessuno al momento può sentirsi certo della conferma, a meno che non si chiami Cristiano Ronaldo.

Tra gli indiziati alla partenza, oltre Dybala e Douglas Costa, spicca soprattutto il nome di Miralemche strizza l'occhio al Paris Saint-Germain e può garantire un tesoretto da 70-80 milioni di euro che ingolosisce.

Ma con chi sostituire, eventualmente, il bosniaco? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la dirigenza bianconera starebbe optando per un cambio di rotta che prevede l'irrobustimento della mediana con innesti di peso, maggiore fisicità e più muscoli. Ecco perché Paul Pogba rimane sempre il grande sogno ma quasi irraggiungibile e intanto riprende quota il nome di Sergej Milinkovic-Savic mai sparito dai radar bianconeri. Tra le altre soluzioni, poi, resistono sempre Ndombele del Lione e James Rodriguez di rientro solo di passaggio al Real Madrid. Caldo intanto il nome di Adrien Rabiot che a parametro zero lascerebbe margini di manovra per un secondo innesto.

