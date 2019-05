BALOTELLI RONALDO MESSI / Il Liverpool travolge il Barcellona e grazie alla pazzesca rimonta di Anfield' accede alla finalissima di Champions League a spese di Messi e compagni.

Marioè tornato a parlare dell'eterna rivalità tra il numero dieci argentino e, prendendo le loro difese: "Allora:rimane un giocatore non di questo pianeta malgrado la brutta e difficilissima partita di questa sera. Ronaldo rimane il giocatore più forte di questo pianeta malgrado non abbia giocato la semifinale - scrive l'attaccante del Marsiglia su Instagram parlando della 'Pulce' e del fuoriclasse della- Il resto sono chiacchiere insensate e cattiverie. Non si può prendere in giro o dire cattiverie contro questi due per una partita giocata male o una qualificazione mancata o una sconfitta: sarebbe da pazzi".