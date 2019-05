JUVENTUS INTER MILAN RAKITIC MALCOM COUTINHO / 'Fracaso' storico del Barcellona nel catino di 'Anfield'. Il Liverpool di Klopp compie l'impresa, ribaltando grazie al poker casalingo di ieri sera il pesante passivo di una settimana fa in Catalogna. Sfuma la finalissima di Madrid per Messi e compagni, con il tecnico Valverde sul banco degli imputati. Per tutte le notizie di mercato Clicca Qui!

Ma non è solo l'allenatore a rischiare in vista del prossimo mercato estivo. Il club campione di Spagna avrebbe intenzione di apportare un corposo restyling alla rosa: Barcellona pronto a cambiare volto per accontentare Messi e provare un nuovo assalto alla Champions dopo quattro anni di cocenti delusioni.

Nella lista degli incedibili non ci sarebbe un senatore come Ivan, il cui rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 è in standby.restano alla finestra, pronte a darsi battaglia se il croato dovesse rompere il matrimonio con il Barça.

Costo tra i 50 e i 60 milioni di euro, un esborso inferiore rispetto al cartellino di Malcom. Il brasiliano non ha convinto alla sua prima stagione in Spagna, con il Milan che potrebbe inserirsi nella corsa all'ex Bordeaux se i blaugrana decidessero di metterlo sul mercato. Punto interrogativo anche sul futuro di Coutinho, a più riprese riprese beccato dal pubblico del 'Camp Nou' e che non avrebbe chiuso alla possibilità di lasciare il Barcellona a fine stagione. L'ex Liverpool e Inter risulterebbe nella lista della Juve e di Paratici per coprire il vuoto lasciato da un eventuale addio di Dybala.

