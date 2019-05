Milan, caso Bakayoko: la decisione di Gattuso e dirigenza

MILAN BAKAYOKO / Una tregua, più che una vera e propria pace. Il giorno dopo il brutto episodio in occasione di Milan-Bologna, il tecnico Gennaro Gattuso alla presenza di Maldini e Leonardo ha incontrato Bakayoko.

I due si sono chiariti dopo la lite che ha fatto il giro del web, anche se non sono arrivate le scuse da parte del centrocampista francese, e secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' le parti sono arrivate ad una sorta di accordo per cui il giocatore tornerà regolarmente a disposizione e sarà un elemento importante per questa volata finale, a partire dalla sfida di sabato in cui mancheranno Paqueta e Biglia. Poi, però, sarà addio. I 35 milioni di euro del riscatto dalsono tanti, a maggior ragione se non dovessere essere centrato l'obiettivo Champions. Ma ora si aggiungono anche le vicende comportamentali a spingere sempre più verso il ritorno in Premier l'ex Monaco.