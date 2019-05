DIRETTA CHELSEA EINTRACHT - Il Chelsea riceve l'Eintracht Francoforte nella partita di ritorno delle semifinali di Europa League. L'1-1 di una settimana fa in trasferta consente ai 'Blues' di Maurizio Sarri di qualificarsi per la finalissima anche con un pareggio a reti inviolate.

I tedeschi di Adolf, di contro, hanno bisogno di un successo, ma possono anche pareggiare segnando almeno due gol per ottenere il pass per Baku. Calciomercato.it vi offre il match di 'Stamford Bridge' in tempo reale.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Hazard. All. Sarri

EINTRACHT F. (4-2-3-1): Trapp; Da Costa, Abraham, Hinteregger, Falette; Hasebe, Rode; Rebic, Gacinovic, Kostic; Jovic. All. Hutter

