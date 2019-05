ATALANTA-GENOA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA CHAMPIONS GASPERINI SALVEZZA PRANDELLI TEMPO REALE - Si apre la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A col primo anticipo del sabato tra Atalanta e Genoa. Obiettivi opposti per le due squadre: i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno tutta l'intenzione di conservare il quarto posto in classifica, l'ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e tenere a distanza Milan e Roma. Di contro, i rossoblu di Cesare Prandelli sono in piena lotta per la salvezza e hanno bisogno di un risultato positivo.

I due allenatori sono i doppi ex della sfida del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia: Calciomercato.it vi offre la cronaca del match in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-GENOA

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Dijmsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Bessa, Radovanovic, Veloso, Lerager; Kouame, Lapadula. All. Prandelli

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89; Napoli 73; Inter 63; Atalanta 62; Milan e Roma 59; Torino 57; Lazio 55; Sampdoria 49; Sassuolo e Spal 42; Cagliari e Fiorentina 40; Parma 38; Bologna 37; Genoa 36; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15

