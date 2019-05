JUVENTUS RABIOT / La Juventus punta a bissare l'operazione Ramsey con un altro colpo a parametro zero. Paratici resta in costante pressing su Adrien Rabiot, che nelle prossime settimane scioglierà le riserve sul suo futuro dopo l'addio e il mancato rinnovo con il PSG.

Il capo area sport bianconero nei giorni scorsi è votato a Parigi per presentare l'offerta dei campioni d'Italia all'entourage del centrocampista francese, che secondo 'Tuttosport' sarebbe intrigato da una possibile avventura in Serie A con la maglia della 'Vecchia Signora'. Le antagoniste al cartellino di Rabiot però non mancano, su tutte Real Madrid e Tottenham.