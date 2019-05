COREA ITALIA TRAPATTONI BYRON MORENO / "Chiesi di parlare con Totti e Trapattoni a fine partita, ma non hanno voluto. Trapattoni è stato un codardo, come sempre".

Così, pochi giorni fa, il celebre Byron Moreno, arbitro del contestatissimo Corea-Italia al Mondiale 2002, era tornato sulla partita incriminata difendendo il suo operato e, anzi, attaccando il Ct azzurro. Il quale incassa il colpo e torna all'attacco, pubblicando sul proprio profilo Twitter ufficiale un messaggio di risposta... in pieno stile Trap: "Essere chiamato codardo da Moreno mi mancava! Che dire? Io lo reputo invece molto coraggioso (o folle) per essere tornato a difendere quell'arbitraggio. Caro Byron, la prigione e gli anni non sembrano averti trasmesso un minimo di umiltà".