INTER GOSENS PERISIC / C'è fermento all'Inter e non solo per la questione allenatore e il futuro di Icardi. Marotta ed Ausilio potrebbero attuare dei profondi cambiamenti sulle corsie difensive e avrebbero messo diversi nomi sul taccuino per la prossima finestra estiva del mercato. Oltre a Darmian, Danilo, Trippier e Hysaj la dirigenza di Corso Vittorio Emanuele starebbe valutando anche il profilo di Robin Gosens come riporta 'Tuttosport'.

Il laterale tedesco di sta ben comportando con l'Atalanta di Gasperini e insieme agli altri due obiettivi Zapata e Freuler sarebbe stato visionato in tribuna da Ausilio e dal braccio destro Baccin nelle ultime due sfide contro la Fiorentina. La capacità di Gosens nel ricoprire con costrutto entrambe le fasce avrebbe favorevolmente impressionato la dirigenza interista, con il giocatore (in scadenza nel 2020, ndr) che potrebbe liberarsi per circa 10 milioni di euro dal sodalizio bergamasco. Intanto potrebbe esserci una novità sul futuro di Perisic: se dovesse restare a Milano, il croato potrebbe arretrare la sua posizione in campo e ritagliarsi un nuovo ruolo come terzino.

