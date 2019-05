Roma, la decisione sul rinnovo di De Rossi

ROMA RINNOVO DE ROSSI / La testa è concentrata sul presente, sul campo, dove vuole essere nel weekend per sfidare la Roma.

Questo è l'obiettivo immediato e per il quale sta lavorando Danieledopo il nuovo infortunio, mentre inevitabilmente sulla via parallela vanno avanti i ragionamenti sul futuro visto il contratto in scadenza a fine stagione ed un fisico che ha rimesso in discussione un rinnovo che qualche settimana fa sembrava prendere quota.

Oggi, riferisce il 'Corriere dello Sport', la situazione è totalmente in standby: in dirigenza non si parla del nuovo contratto e l'agente del calciatore non avrebbe avuto alcun contatto con i giallorossi ormai da molto tempo. Tutto è congelato e secondo il quotidiano romano la decisione sul futuro di De Rossi sarà rinviata a dopo quella relativa al nuovo allenatore. Toccherà al tecnico discutere con il capitano e decidere il da farsi.

