Juventus e Inter, Tonali esce allo scoperto

JUVENTUS INTER TONALI / Sono 19 anni oggi per il volto nuovo del calcio italiano che fa già impazzire i top club italiani e non solo. Sandro Tonali è il gioiello del Brescia che tutti corteggiano, dalla Juventus all'Inter passando per Roma, Milan e le big estere.

Per ora, però, nella testa c'è solo il suo Brescia con cui ha conquistato la promozione in Serie A e in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' racconta: "Sia quel che sia, deciderò insieme al mio presidente.è bravo, sa qual è la soluzione migliore per il mio futuro. Resto volentieri. Magari divento la bandiera del Brescia. Preferenze tra Inter, Juve, Milan e Roma? A me interessa solo giocare".

Quindi all'ipotesi di un futuro all'estero replica: "Tutto è possibile, ma in Italia si gioca il calcio che mi piace".

