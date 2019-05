JUVENTUS ICARDI MANDZUKIC KEAN / Potrebbe esserci un massiccio restyling nell'attacco della Juventus per la prossima stagione. Oltre a Dybala e Douglas Costa, anche Mario Mandzukic non sarebbe sicuro della conferma a Torino nonostante il recente rinnovo di contratto. Il club bianconero potrebbe presto blindare con il prolungamento fino al 2024 Kean e resterebbe attiva anche sul fronte Icardi per completare il reparto d'attacco insieme all'intoccabile Cristiano Ronaldo.

Stando a 'Tuttosport' proseguirebbero infatti i contatti con l'ex capitano dell'Inter, con la Juve sempre in pressing e pronta a fare un tentativo per il numero 9 argentino. I bianconeri potrebbero essere l'unica società a presentare un'offerta concreta per Icardi: trattativa complicata ma non impossibile con i nerazzurri dell'ex Marotta. Paratici con l'eventuale arrivo dell'attuale centravanti dell'Inter prenderebbe in considerazione l'addio di Mandzukic, con il croato che stavolta potrebbe accettare le lusinghiere offerte provenienti dalla Cina, che già avevano tentato il 32enne attaccante nella finestra di gennaio.

