INTER JUVENTUS CONTE ALLEGRI / Esclusa l'ipotesi Roma, il ventaglio delle possibilità di scelta per Antonio Conte si riduce sempre di più e l'attesa per l'annuncio della sua prossima panchina è ormai agli sgoccioli.

Il tecnico leccese cerca un progetto ambizioso con cui puntare a vincere subito, si tiene aperta l'ipotesi estera dove ilesercita un fascino particolare, ma è tentato dalla possibilità di tornare in Italia dove ormai pare essersi delineata una corsa a due. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Le parole di Conte hanno fatto piacere all'Inter che con l'Ad Marotta si è mossa da tempo (si parla anche di un faccia a faccia già andato in scena) e considera l'ex Chelsea l'unico nome in caso di esonero di Luciano Spalletti. Il nodo è puramente economico e serve necessariamente la Champions League per congedare Spalletti e puntare su Conte che ormai, scrive 'La Gazzetta dello Sport', deciderà e comunicherà a giorni il proprio futuro. Non a caso, tra questa e la prossima settimana è previsto il tanto atteso incontro in casa Juventus tra il presidente Agnelli e il tecnico Allegri per discutere dei piani bianconeri. A parole entrambi hanno espresso la volontà di proseguire questo matrimonio, ma ci sono ancora diverse variabili da sistemare e dunque i colpi di scena non sono ancora da scartare. E qualora si dovesse liberare la panchina bianconera, Conte sarebbe un candidato più che autorevole e fortemente tentato dal grande ritorno, complicando i piani dell'Inter. Moltissimo dipenderà da Allegri, dunque, e dal possibile effetto domino che scatenerebbe.

