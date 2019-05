INTER DANILO HYSAJ TRIPPIER / Con Vrsaljko e Cedric Soares che non saranno riscattati, più Dalbert in bilico e per il quale verranno ascoltate le offerte provenienti soprattutto dall'estero, l'Inter sta lavorando con grande intensità al restyling della batteria dei terzini dove D'Ambrosio e Asamoah sono praticamente gli unici certi di restare e dunque in entrata saranno necessari almeno due rinforzi. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI.

Il primo potrebbe essere Danilo, brasiliano del ManchesterCity. La bozza di accordo col giocatore è stata già impostata e il club non pare intenzionato ad opporre particolari resistenze: per 15 milioni di euro si chiude. Parallelamente, scrive 'La Gazzetta dello Sport', l'Inter sta lavorando ad altri profili e sfida Juventus e soprattutto Napoli per Kieran Trippier, esperto laterale inglese in uscita dal Tottenham per il quale si preannuncia un'asta alla quale i vertici nerazzurri vorrebbero partecipare. L'alternativa porta ancora a Napoli, dove Hysaj è a fine corsa e piace a Spalletti. Da non scartare poi Emerson Palmieri che con Spalletti esplose alla Roma e Conte lo portò al Chelsea.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui