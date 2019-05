MILAN DI FRANCESCO / Da un lato c'è il Milan che va in campo, quello che deve rimettere pienamente la testa sull'obiettivo Champions che non si può fallire, dall'altro c'è quello che già lavora al prossimo futuro del club.

Si viaggia su due binari in casa rossonera, con il destino di Gennaroin panchina che appare ormai segnato a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale in classifica e la dirigenza che dunque si sta muovendo alla ricerca del nuovo allenatore per non rischiare di restare al palo. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Il nome in cima alla lista dei desideri milanisti sarebbe quello di Eusebio DiFrancesco, sempre più cerchiato in rosso dall'attuale dirigenza ed apprezzato per la filosofia di gioco, i costi non eccessivi dell'operazione e la sua predisposizione al lavoro con i giovani. Negli ultimi giorni è stato segnalato a Milano e secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport' il Dt Leonardo si sarebbe spinto oltre, facendo seguito ai primi contatti tramite intermediari con un incontro di persona, un primo contatto diretto, un'indicazione seria sulle intenzioni del Milan che però deve fare i conti con un Siviglia sempre fortemente interessato ed insidia concreta grazie al lavoro del Ds Monchi che dopo Roma vorrebbe lavorare nuovamente con il tecnico abruzzese.

Ecco perché vanno tenute vive anche le ipotesi alternative per il Milan, con Gasperini che piace ma al momento pensa solo all'Atalanta e registra la virata forte e concreta della Roma che ha incassato il 'no' di Conte. Giampaolo è un'idea, Sarri avrebbe espresso un gradimento di massima ma tutto dipenderà dal finale di stagione. Jardim, infine, resta da monitorare.

