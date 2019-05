p>INTER CONTE PSG/ Dopo le anticipazioni dell'intervista ad Antonio Conte da parte de 'Le Iene' , lo show in onda su 'Italia 1' ha trasmesso l'intervista integrale nella quale l'ex commissario tecnico dell'Italia è stato sottoposto alla macchina della verità. Il famigerato strumento che non permette di mentire ha registrato, secondo l'esperto apparso in trasmissione, delle anomalie sulle smentite legate al PSG. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Indizio di mercato o semplice casualità? Soltanto nelle prossime settimane potremo sapere su quale panchina si siederà il tecnico leccese in vista della stagione 2019/2020.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui