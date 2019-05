LIVERPOOL BARCELLONA VALVERDE/ Con una rimonta pazzesca, il Liverpool fa fuori dalla Champions League il Barcellona.

Il tecnico dei Blaugrana, Valverde, non ha parole per giustificare il pesante ko ad Anfield: "Non so cosa sia successo - ammette a 'Sky Sport' - loro sono un'ottima squadra, stanno lottando per il titolo. Gol da corner? Eravamo concentrati per sistemarci bene, non so cosa sia successo..."