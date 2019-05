LIVERPOOL BARCELLONA VALVERDE / #Valverdeout è l'hashtag che sta spopolando sui social in questi minuti.

Il tecnico delè finito nel mirino dei tifosi: sarebbe lui, secondo gran parte dei sostenitori spagnoli, ad avere le maggiori responsabilità nel clamoroso poker subito ad Anfield dal. Una eliminazione dallache brucia come non mai che vede come colpevole principale Valverde, stando almeno a leggereValverde che diventa così protagonista in negativo come Allegri dopo il ko contro l'Ajax con un hashtag identico, #Valverdeout e #Allegriout