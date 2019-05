LIVERPOOL BARCELLONA ALISSON / Alisson è tra i protagonisti della clamorosa rimonta del Liverpool contro il Barcellona.

Un 4-0 che fa la storia della: "Era quasi impossibile pensare che tutto sarebbe andato bene - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' il portiere - Era già successo con la Roma, abbiamo fatto una grande gara anche a Barcellona. Abbiamo fatto cose incredibili. Messi? Ho fatto un po' di lavoro, sono contento per essere in finale. L'altro obiettivo è quello di essere campioni della Champions League. Tutto è possibile a Madrid? Ci dà fiducia e si può lavorare meglio e di più. Io credo in Dio e nel lavoro, Dio mette la mano su chi lavora