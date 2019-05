LIVERPOOL BARCELLONA/ Intervistati ai microfoni di 'SkySports', i giocatori del Liverpool hanno commentato a caldo la vittoria super per 4-0 sul Barcellona di Lionel Messi, a partire da Sadio Mané: "Onestamente non so cosa dire, è incredibile, questo è il calcio".

Sulla sua scia anche, autore di una doppietta decisiva: "Incredibile, dopo la partita a Barcellona ci siamo detti che dovevamo farne 4 a casa. Con la nostra gente potevamo farlo e ancora una volta abbiamo dimostrato che tutto è possibile nel calcio. Sono contento per i due gol ma soprattutto per la squadra, dovevamo crederci". Per le ultime notizie sulla Champions---> clicca qui!

Infine, Henderson chiude: "Incredibile, incredibile. Non credo che in tanti potessero credere, nessuno ci credeva fuori dalla squadra. Difficile ma possibile, potevamo provarci e ad Anfield a casa nostra, sono dei tifosi meravigliosi, speciali come questa notte".

