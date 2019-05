LIVERPOOL BARCELLONA ISTANBUL / Il Liverpool protagonista ancora una volta di una clamorosa rimonta. I Reds hanno eliminato il Barcellona con un poker firmato Origi e Wijnaldum, ribaltando il 3-0 dell'andata. Il club inglese fa così, ancora una volta, la storia: una rimonta, che entrerà nei cuori dei sostenitori del Liverpool al pari della finale contro il Milan, quel famoso 3-0, 3-3 che nessuno dimenticherà.

Restando in casa rossonera, i Diavoli si sono resi protagonisti in negativo della rimonta del Deportivo La Coruna che nel 2004 ribaltò il 4-1 di San Siro, con un netto 4-0.

Per il Barcellona non si tratta della prima rimonta subita: tutti ricordiamo infatti come la Roma eliminò i blaugrana con il 3-0 dell'Olimpico dopo la sconfitta per 4-1 al Camp Nou ma gli spagnoli hanno anche esultato. Nel 2017, infatti, Messi e compagni cancellarono il 4-0 el Psg con un netto 6-1.

