CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL BARCELLONA/ Chi pensava che la sconfitta di Roma fosse un caso isolato per il Barcellona dovrà ricredersi dopo il miracolo di stasera avvenuto ad Anfield. Il Liverpool di Jurgen Klopp infatti, dopo il 3-0 dell'andata, ha rovesciato tutto con un roboante 4-0 firmato dalle doppiette di Origi e Wijnaldum, protagonisti viste le assenze di Salah e Firmino. E' proprio il primo a sbloccare il risultato, bravo ad andare sulla respinta corta di Ter Stegen.

Ma a cambiare le sorti del match è l'entrata di Georgino Wijnaldum che, in due minuti, mette a segno due reti e pareggia il conto fra andata e ritorno. Nel finale è crollo Barcellona coningabbiato eammutolito dai cori dei suoi ex tifosi, Origi segna ancora su una furbata da angolo di. Arriva quindi un'altra batosta in Champions per i blaugrana mentre il Liverpool, da quando c'è Klopp in panchina, è sempre arrivato in fondo ad una competizione europea, compresa l'Europa League, salvo poi perdere in finale. Sarà questo l'anno buono per i Reds?

