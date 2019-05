p>ARGENTINA SCALONI ICARDI/ Intervistato ai microfoni del 'Clarin', Lionel, commissario tecnico dell'Argentina, ha parlato di Mauroe della sua situazione molto delicata in nazionale: "E' stato fuori per diverso tempo con l'Inter ma questo mese sarà molto importante per lui. Ancora non ho confermato chi ci sarà e chi no fra i convocati". Per le ultime notizie sulle nazionali---> clicca qui!

Scaloni ha poi aggiunto: "Non posso dare certezze, ci sono ancora molte partite e gli attaccanti giocano per segnare".

