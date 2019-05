BARCELLONA LUIS SUAREZ ROMA / La storica rimonta inflitta dalla Roma al Barcellona è diventato nello spogliatoio dei catalani un vero e proprio trauma che è ancora difficile da digerire.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il 3-0 sconvolse il mondo blaugrana e l'ennesima dimostrazione arriva da: come ha sottolineato il programma di 'La Sexta', 'Jugones', l'attaccante durante la conferenza stampa di ieri, alla vigilia del match col Liverpool, ha evitato in tutti i modi di pronunciare la parola "Roma". "Non siamo favoriti: evitiamo quello che ci è accaduto in passato", "l'anno scorso", "negli scorsi anni", sono solo alcune delle espressioni utilizzate dall'uruguaiano per evitare di ripetere il nome della squadra giallorossa. Una ferita ancora aperta, a quanto pare, nonostante la splendida stagione del gruppo di Valverde.