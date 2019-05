Juventus, in Spagna svelano il messaggio di Zidane a Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / La Juventus cerca pedine di grande livello per rinforzare il suo centrocampo in vista dell'assalto alla Champions della prossima stagione e il nome di Paul Pogba continua a circolare tra i rumors bianconeri.

Un suo clamoroso ritorno sembra essere il sogno della dirigenza juventina, che però ha, come nel caso di Eriksen, un avversario durissimo da battere: il

Secondo 'AS', Zinedine Zidane avrebbe mandato un messaggio chiarissimo al centrocampista, che vorrebbe quanto prima a sua disposizione: "Ora o mai più". Zizou cercò di portarlo al Bernabeu già in passato e la necessaria rifondazione causata dalla fallimentare stagione dei blancos è un'opportunità unica per realizzare questo desiderio. Con il Manchester United fuori dalla prossima Champions, l'idea di una partenza per il calciatore si fa inevitabile e Zidane, in conferenza stampa, ha lasciato intendere nei giorni scorsi che qualcosa già si è mosso: "Preferisco non parlare fino a che l'affare non sia concluso".

