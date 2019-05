Juventus, Pochettino insiste su Eriksen: "Vogliamo tenerlo"

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN / Christian Eriksen è uno dei profili seguiti dalla Juventus per rinforzare il suo centrocampo. Il classe '92 ha disputato un'ottima stagione al Tottenham ed ha rifiutato di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2020.

Il Real Madrid è tra i club più interessati alle sue prestazioni, ma il tecnico degli 'Spurs', nella conferenza stampa di oggi alla vigilia dello storico match con l'Ajax, ha ribadito la volontà di non lasciarlo partire: "Non ho intenzione di commentare i rumors sui calciatori, noi vogliamo tenerlo. A Londra abbiamo parlato della situazione di de Jong solo perchè ha già firmato col Barcellona: in generale, non parlo di indiscrezioni".