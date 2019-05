CALCIOMERCATO NAPOLI NIZZA / Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, Ancelotti, Giuntoli e tutti gli uomini-mercato del Napoli hanno preparato delle liste per valutare gli obiettivi nei ruoli in cui serviranno dei rinforzi. Hysaj sembra pronto a nuove avventure, il suo entourage sta sondando le varie opportunità, Trippier è il giocatore di maggiore spessore, il Tottenham chiede 40 milioni e c'è la fortissima concorrenza del Manchester United. Agli Spurs storicamente piace Diawara ma al Napoli non sono mai giunte offerte concrete.

Il club di De Laurentiis sta valutando anche altre possibilità, a gennaio ci furono dei contatti avanzati con la Spal per Lazzari, valutato intorno ai 22 milioni. Domenica il Napoli affronterà la formazione di Semplici a Ferrara, potrebbe essere un'occasione per riparlarne.

Napoli, esclusivo: radar in Ligue 1

Tra i possibili obiettivi c'è anchedell'Atalanta che chiede per l'esterno belga 20 milioni più bonus e ha rinviato ogni possibile trattativa a fine stagione, dopo la finale di Coppa Italia e una volta conosciuto il destino europeo della prossima stagione.

Ci sono, però, anche altre opportunità all'estero, la Ligue 1 è un bacino importante per il Napoli, dal campionato francese arrivò Faouzi Ghoulam che, prima di finire nel tunnel del doppio infortunio si era affermato come uno dei migliori d'Europa nel suo ruolo, e quest'estate Kevin Malcuit. Nel mirino del Napoli c'è il classe '96 Youcef Atal, terzino destro che si è messo in mostra nel Nizza realizzando anche sei gol (spicca la tripletta al Guingamp) in ventisette presenze stagionali. Atal sta trovando spazio nella Nazionale algerina con cui ha totalizzato sette presenze con un gol contro il Togo e in cui ha giocato anche con Ghoulam e Ounas. Il giocatore non guadagna molto, riguardo all'ingaggio si tratta di un'importante opportunità di mercato per il Napoli, la missione è convincere il Nizza che chiede almeno 25 milioni per il suo cartellino

