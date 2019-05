Roma, nuova offerta a Sarri: "Sarà lui il tecnico giallorosso!"

CALCIOMERCATO ROMA SARRI / Il futuro tecnico della Roma è ancora un rebus da risolvere: se Antonio Conte si è pubblicamente tirato indietro nella sua intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', quella di Maurizio Sarri resta ancora una candidatura possibile.

Al momento, l'ex Napoli sembra saldo al timone del, che ha riportato in Champions League e col quale è vicinissimo a una finale di Europa League, dopo aver raggiunto (e perso) quella di EFL.

Giungono nuove indiscrezioni che lo avvicinano, però, alla causa giallorossa: il 'Telegraph' oggi ribadisce che la Roma, a breve, offrirà un nuovo contratto all'attuale tecnico dei Blues, che non è riuscito a conquistare gran parte dei suoi attuali tifosi nonostante una stagione in fin dei conti positiva e che, per questo, il sodalizio inglese potrebbe lasciar partire. Il giornalista Alessandro Vocalelli, ai microfoni di 'Radio Radio', è andato oltre, dando addirittura per sicuro il suo approdo nella capitale: "Una fonte seria mi ha confessato che il prossimo allenatore della Roma sarà Maurizio Sarri, che farà di tutto per liberarsi a fine stagione".

