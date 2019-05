CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO JUVENTUS / Hanno fatto discutere le presunte dichiarazioni di Nicolò Zaniolo, che avrebbe affermato, in un'uscita pubblica: "Chi non andrebbe alla Juventus?".

Francesca, madre del giocatore della, però, su Instagram, ha smentito seccamente attaccando i giornalisti. "Nicolò non ha mai detto nulla di tutto ciò - si legge in una storia sul social network - Non capisco come certi giornalisti possano inventarsi certe cose destabilizzando un ragazzo di 19 anni che si sta impegnando al massimo della sua professionalità. Se lo lasciaste tranquillo ve ne saremmo tutti grati".