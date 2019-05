MILAN DI FRANCESCO SIVIGLIA / Il valzer degli allenatori è già diventato uno dei temi più interessanti della prossima sessione di calciomercato, che potete seguire CLICCANDO QUI. L'ex allenatore della Roma è uno dei candidati forti alla panchina del Milan, ma nelle ultime ore sono tornate di moda anche le indiscrezioni relative al Siviglia.

'Marca' ha parlato addirittura di prima scelta di, ma nel corso di un'intervista a 'Radio Marca Sevilla', il direttore generale del club andaluso ha provato a ridimensionare le voci di mercato."E' una persona che ammiro e con cui ho vissuto due anni magnifici a Roma, stabilendo un rapporto molto buono, però non è assolutamente la mia prima scelta, siete fuori strada. Ora il mio allenatore è Joaquine voglio valutare anche questa opzione come le altre. Non iniziamo a scommettere su nuovi nomi perché non è il caso".

